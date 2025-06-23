Romanya'da Yeni Hükümet Güvenoyu Aldı

Romanya'da Ilie Bolojan'ı başbakanlığındaki yeni hükümet parlamentoda güvenoyu alarak göreve başladı.

Romanya Parlamentosu'nda 301 milletvekili yeni hükümet için lehte oy kullanırken, 9 milletvekili aleyhte karar bildirdi.

Başbakan Illie Bolojan, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, yeni kabine adına teşekkür ederek, iyi yönetim ve vatandaşa saygı konularına öncelik vereceklerini belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Bolojan liderliğindeki yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla düzenlenecek yemin töreninin ardından akşam saatlerinde ilk toplantısını yapacağı aktarıldı.

Romanya'da 4 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sonrası, eski Başbakan Marcel Ciolacu'nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyince yapılan açıklamada, partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Ciolacu'nun istifa etmesine karar verildiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Dan da geçen hafta Ulusal Liberal Partisi (PNL) Genel Başkanı Bolojan'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.