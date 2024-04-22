Romanya Halk Dansları Topluluğu Başkan Vahap Seçer için Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Romanya Halk Dansları Topluluğu Başkan Vahap Seçer için Gösteri Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Çocuk Festivali'ne katılan Romanya Halk Dansları Topluluğu, Başkan Vahap Seçer için bir gösteri sergiledi. Başkan Seçer, çocuklara teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

22.04.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği 'Uluslararası Çocuk Festivali'ne katılan Romanya Halk Dansları Topluluğu, Başkan Vahap Seçer için bir gösteri yaptı.

Uluslararası Çocuk Festivali için kente gelen Romanya Halk Dansları Topluluğu, Belediye hizmet binasının önünde Başkan Seçer için yöresel bir dans gösterisi sergiledi. Seçer, çocuklara teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Romanya Halk Dansları Topluluğu Başkan Vahap Seçer için Gösteri Yaptı - Son Dakika

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