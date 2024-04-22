Romanya Halk Dansları Topluluğu Başkan Vahap Seçer için Gösteri Yaptı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği 'Uluslararası Çocuk Festivali'ne katılan Romanya Halk Dansları Topluluğu, Başkan Vahap Seçer için bir gösteri yaptı.
Uluslararası Çocuk Festivali için kente gelen Romanya Halk Dansları Topluluğu, Belediye hizmet binasının önünde Başkan Seçer için yöresel bir dans gösterisi sergiledi. Seçer, çocuklara teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile pikap çarpıştı ve otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yayla evlerinin ardından bu kez daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde aç kalan bir ayı, bir köylünün kümese girerek yaklaşık 10 tavuğu telef etti ve kümese zarar verdi.
Balıkesir Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan bisiklet grupları, dersler öncesi spor yapmak ve bisiklet turu yaparak okullarına derse giriyor. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte botanik bahçesi ve bisiklet yolları kullanıldı. Etkinlikten memnun kalan katılımcılar, bisiklet etkinliklerinin devam edeceğini ve yeni etkinliklerin planlandığını belirtti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen tren kazasıyla ilgili davanın karar duruşması 25 Nisan'da görülecek. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, gerçek sorumluların yargılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları, duruşmanın ertelenmesine tepki göstermişti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alman Benjamin Brand oldu. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalarken, dördüncü hakemlik görevini Alper Akarsu üstlenecek. AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak, Brand'a eşlik edecek.
Adıyaman Belediyesi, yaşanabilecek halk sağlığı problemlerini önlemek için larva ve sivrisineğe karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. İlaçlama çalışmaları Eylül ayına kadar sürecektir.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, haftanın ilk mesaisine saat 06.00'da fen işleri, temizlik ve park bahçeler müdürlüğü ziyaretleriyle başladı. Her zaman birlik ve dayanışma içinde olacaklarını vurgulayan Başkan Önal, 'Bayraklı'ya en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışacağız' dedi.
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden olan ikiz kızları, DNA testi sonucuyla resmiyet kazandı. İkizlerin annesi Suphiye Orancı da bulunmuş ancak açıklama yapmamıştı. Oyuncu Nilgün Belgün ise ilişki ve kararların iki kişilik olduğunu belirterek, bir kadının karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmaması gerektiğini söyledi.
2015 yılında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, bir oyuncu tarafından 9 yıl sonra keşfedilen easter egg ile yeniden gündeme geldi. Novigrad şehrinde bulunan askerlik posteri, CD Projekt Red'in sürprizini barındırıyor. Oyuncu, şehrin altına inmek için konsol komutlarını kullandığını ifade etti. Witcher serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında olduğu ve ilk oyundaki bazı sahnelerin çıkarılacağı da açıklandı.
Yasin Bulun ve Burak Irmak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde güncel ve arabesk şarkılar, alternatif müzik ve türkülerden oluşan repertuarlarıyla konser verecek. Organizasyon 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.00'de gerçekleşecek. Yasin Bulun ve Burak Irmak, kendi şarkılarının yanı sıra popüler eserleri ve duayen sanatçıların eserlerini de müzikseverlerle paylaşacak. Tüm müzik tutkunları 8 Mayıs akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'ne davetlidir.
ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA tarafından düzenlenen bir simülasyonda, tarihte ilk kez X-62A uçağı (insansız F16) ile pilotlu F16 karşı karşıya geldi. Yapay zeka, it dalaşı simülasyonunda pilotu mağlup etmeyi başardı. Yapay zekalı uçak, pilota ilk atışı yapmak için hesaplamayı daha hızlı şekilde tamamladı ve daha hassas manevralar gerçekleştirdi. Bu test, yapay zekanın karmaşık savaşlarda bile yer alabileceğini ve pilotların yerini alabileceğini gösteriyor.
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