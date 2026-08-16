Romanya: İzinsiz İHA'yı NATO F-18'i Düşürdü - Son Dakika
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Romanya: İzinsiz İHA'yı NATO F-18'i Düşürdü

Romanya: İzinsiz İHA\'yı NATO F-18\'i Düşürdü
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Romanya, hava sahasına izinsiz giren bir İHA'nın NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı. İHA, yerleşim yeri olmayan ormanlık bir alana düştü; ait olduğu ülkeye yönelik inceleme başlatıldı.

Romanya, hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının (İHA), NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Galati yakınlarında hava sahasına izinsiz giren bir İHA'nın tespit edildiğini belirterek, NATO'nun hava polisliği görevi kapsamında havalanan 2 F-18 savaş uçağının bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

İHA, ORMANLIK BİR ALANA DÜŞTÜ

İspanyol F-18 uçaklarının Romanya'ya izinsiz giren İHA'ya müdahale ettiğini aktaran Miruta, İHA'nın yerleşim yeri bulunmayan ormanlık bir alana düştüğü bilgisini paylaştı.

Miruta, İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna dair çalışmaların başlatıldığını belirterek, İspanyol F-18 pilotlarına ve Romanya ordusuna başarılı görevleri için teşekkür etti.

Bu arada, temmuzda da 3 gün üst üste Romanya hava sahasına izinsiz giren 3 İHA düşürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya: İzinsiz İHA'yı NATO F-18'i Düşürdü - Son Dakika

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