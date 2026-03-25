Romanya Hürmüz Boğazı'na Mayın Temizleme Operasyonuna Açık
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Romanya Hürmüz Boğazı'na Mayın Temizleme Operasyonuna Açık

25.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Başbakanı Bolojan, ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına katılabileceğini belirtti.

Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme operasyonlarına katılabileceğini bildirdi.

Bolojan, Euronews Romanya'ya gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Romanya'nın Karadeniz'de gözetleme ve mayın temizleme operasyonlarına katıldığını aktaran Bolojan, "Hürmüz Boğazı için de benzer operasyonlara katılabiliriz ancak bu durum ateşkes halinde gerçekleşebilir." dedi.

Bolojan, ülkesinin daha önce de Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sonrası mayın temizleme operasyonlarına katıldığını anımsatarak, Romanya'nın uluslararası operasyonlarda tecrübe kazandığını söyledi.

ABD'nin Romanya'daki hava üslerini kullanmasını değerlendiren Bolojan, "Ortağınız destek istediğinde, bence bunu sağlamalısınız. ABD, Romanya'daki üsleri yakıt ikmal uçakları için kullanıyor. ABD'ye bu kullanım için izin vermemizi doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Bolojan, Ukrayna ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalara işaret ederek, 2026'nın Avrupa için iyi bir yıl olmayacağı değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'daki gerilimin ardından yükselen akaryakıt fiyatlarına ilişkin hükümetin acil durum yönetmeliği hazırladığını aktaran Bolojan, "Bu tür durumlarda Ekonomik ve Sosyal Konseyin (CES) görüşü gerekmekte. Kurum, görüşünü bildirmeden önce işveren derneklerinin de katılımıyla bir toplantı yapılmasını talep etti." dedi.

Ulusal basın da hükümetin hazırladığı yönetmelikte, rafinerilerin fiyat artışı kontrolünün kapsamı dışında tutulmasının planlandığı, kontrolün yakıt dağıtıcıları ve perakendeciler için geçerli olmasının istendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Romanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya Hürmüz Boğazı'na Mayın Temizleme Operasyonuna Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 15:22:33. #7.12#
SON DAKİKA: Romanya Hürmüz Boğazı'na Mayın Temizleme Operasyonuna Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.