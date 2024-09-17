Romanya Parlamento Binasında Yangın

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- Romanya'da parlamento binasının ziyaretçi bölümü ateşe verildi

Saldırgan kayıplara karıştı

BÜKREŞ - Romanya'nın başkenti Bükreş'teki parlamento binasında kimliği belirsiz bir şahıs, ziyaretçi bölümünü ateşe verdi. Binadaki 300 kişi tahliye edilirken, polis kayıplara karışan saldırganı arıyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Temsilciler Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi, çeşitli devlet kurumları ve 3 müzeye ev sahipliği yapan parlamento binasında korku dolu anlar yaşandı. Polisten yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir şahsın parlamento binasının ziyaretçi bölümünü ateşe verdiği ifade edildi. Yaklaşık 300 kişinin binadan tahliye edildiği, yangın çıkaran şahsın olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Saldırının nedeni bilinmezken, olayda yaralanan olmadı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.