Romanya ve Bulgaristan, Şengen Bölgesi\'ne katılım için prensip anlaşmasına vardı

Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne hava ve denizden katılımının sağlamasına ilişkin Avusturya ile prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Başbakan Nikolay Denkov, Avusturya ile yapılan müzakereler sonucunda, iki ülkenin Şengen Bölgesi'ne hava ve deniz yoluyla katılımı konusunda prensipte anlaştığını, kara sınırlarıyla da katılım için müzakerelerin devam edeceğini açıkladı.

Denkov, "Şengen konusunda fazla ilerleme kaydedilemeyen 12 yılın ardından bugün Bulgaristan'ın bu tartışılmaz başarısından dolayı kendimizi kutlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin 13 yıl sonra Şengen'e dahil olacağını duyurarak gelecek yıl marttan itibaren hava ve deniz yoluyla "Şengen bölgesinin avantajlarından yararlanılacağını" bildirdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Köstence Limanı'nın öneminin artacağı mesajını da veren Ciolacu, "Ayrıca, 2024 yılında kara sınırı için de müzakereleri tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bulgaristan, Romanya ve İrlanda hariç Avrupa Birliği ülkeleriyle İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Şengen Bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.