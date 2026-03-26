Romanya'ya Düşen İHA Alarmı

26.03.2026 12:16
Rusya'nın saldırılarından kaçan bir İHA, Romanya'da düştü fakat can veya mal kaybı olmadı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği hava saldırılarının ardından bir insansız hava aracının (İHA), Romanya'da Parçes köyünün yakınlarına düştüğü bildirildi.

Romanya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna hava savunması tarafından saptırılan bir İHA'nın, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki ulusal hava sahasına girdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, İHA'nın Parçes köyünden 2 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanının dışına düştüğü, can kaybına veya maddi hasara yol açmadığı kaydedildi.

Açıklamada, olay nedeniyle Romanya hava sahasını korumasıyla görevli iki F-16 uçağının havalandırıldığı ifade edildi.

Romanya, hava sahasını ihlal eden İHA'ların düşürülmesine imkan tanıyan bir yasayı geçen yıl kabul etti ancak bugüne kadar böyle bir eylem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: AA

