Rosatom, Akkuyu NGS'de ilk reaktörde aralık ikinci yarısında fiziksel başlatma planlıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktöründe aralığın ikinci yarısında fiziksel başlatma sürecini gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, projeye Türk yatırımcıların dahil edilmesine yönelik görüşmelerde de ilerleme sağlandığını bildirdi.

Likhachev, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Enerji Haftası" kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akkuyu NGS'deki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Likhachev, "Aralık ayının ikinci yarısında planlanan fiziksel başlatma süreci için takvime uygun ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki ünitenin inşaat aşamasından devreye alma aşamasına geçmesini umuyoruz." dedi.

Likhachev, santralin ilk reaktöründe yıl sonundan önce ilk kontrollü ve kendi kendini sürdüren nükleer zincirleme reaksiyonun gerçekleştirilmesini beklediklerini vurguladı.

Akkuyu NGS projesine yatırımcı çekilmesi konusunda da ilerleme kaydedildiğini aktaran Likhachev, "Türk yatırımcılarla çalışmaya yönelik çeşitli seçenekler geliştirdik. Bu seçenekler arasındaki tercih hakkı elbette öncelikle Türk hükümetine ait." ifadelerini kullandı.