Rostov'da İHA Saldırısı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Rostov-Na-Donu şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Slyusar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rostov bölgesine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Yaklaşık 50 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Slyusar, saldırı sonucu sosyal kurum, işletme, depo ve çok katlı binaların hasar gördüğünü aktardı.

Slyusar, "Rostov-Na-Donu'da 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlandı. Bina sakinleri tahliye edildi. Depolarda çıkan yangın söndürüldü." ifadelerini kullandı.

Belgorod'ta 13 kişi yaralandı

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya üzerinden, Belgorod şehrinin, yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Saldırı sonucu 11 çok katlı bina, 4 ev ve işletmenin hasar gördüğünü kaydeden Şuvayev, "Saldırıda, 2 çocuk dahil 13 kişi yaralandı. Bunlardan 5'i hastaneye kaldırıldı. Binalardan tahliye edilenler için geçici konaklama merkezi oluşturuldu." bilgilerini paylaştı.

Ukrayna'ya ait 276 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 276 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova ile Karadeniz ve Azak Denizi'nin de aralarında bulunduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.