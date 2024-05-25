Rotterdam'da Açık Çatı Günleri Etkinliği - Son Dakika
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Rotterdam'da Açık Çatı Günleri Etkinliği

Rotterdam\'da Açık Çatı Günleri Etkinliği

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Rotterdamse Dakendagen Vakfı tarafından düzenlenen Açık Çatı Günleri etkinliği kapsamında, şehir merkezindeki 13 binanın çatıları halka açıldı. Ziyaretçiler, yeşillik düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkarak farklı mimari yapılara sahip binaları ve manzarayı izleme imkanı buldu. Rotterdam şehir merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor ve bazı çatılarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik yarın da devam edecek.

25.05.2024 18:31
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Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı "Açık Çatı Günleri" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında, şehir merkezindeki 13 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı.

Yeşillik düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti, farklı mimari yapılara sahip binaları ve manzarayı izledi.

Rotterdam şehir merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.

Bazı çatılarda ise çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik yarın da devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rotterdam'da Açık Çatı Günleri Etkinliği - Son Dakika

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