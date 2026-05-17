Rotterdam\'da Türk Halk Oyunları Yarışması

17.05.2026 01:08
Hollanda'nın Rotterdam kentinde 20'inci Türk Halk Oyunları Yarışması düzenlendi, 'Nefes' birinci oldu.

Türk Halk Oyunları Vakfınca Rotterdam kentinde düzenlenen yarışmaya, son beş yılın dereceye giren halk oyunu ekipleri katıldı.

Yarışmaya Amsterdam'dan katılan ve Hollandalılardan oluşan halk oyunu ekibi "Palonia" da "Kafkas" oyununu sergiledi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy'un da katıldığı etkinlikte 8 ekip, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

Hollanda'nın farklı kentlerinin yanı sıra Almanya'dan ve Belçika'dan da halk oyunu ekibi katıldı.

Yarışmanın birincisi Almanya'dan "Nefes" ekibi olurken Tiel'den yarışmaya katılan "Altın Adımlar" ekibi ikinci, Brüksel'den "Dillere Destan" ekibi ise üçüncü oldu.

Den Bosch kentinden katılan Boşnaklardan oluşan "Bkud Zlatni" ekibi de seyirci ödülüne layık görüldü.

Birinci olan ekibi açıklayan Yazgan, yarışmayı düzenleyen vakfın başkanı Altay Demirci'ye teşekkür ederek, "Kendi ülkemizin, tarihimizin ve akrabalarımızın kültürünü ile danslarını Batı Avrupa'da bir sahnede hep birlikte yaşamak ve görmek çoğumuzun hayali." dedi.

Yarışmada bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Yazgan, "Emek veren herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin emeği çok değerli. Büyük gurur duydum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

