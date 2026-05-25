Routes Europe 2026'da Ödüller Dağıtıldı, 2027 Antalya'da

Avrupa'nın uçuş rotası geliştirme etkinliği Routes Europe 2026, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlendi. Havalimanı ödülleri yolcu sayısına göre kategorilere ayrıldı: 5 milyon altı Floransa, 5-20 milyon Prag, 20 milyon üzeri Atina. Prag ayrıca genel kategoride de birinci oldu. Jet2, en iyi havayolu seçilirken, 2027 etkinliği Antalya'da yapılacak.