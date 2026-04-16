RSF'den X'e Dezenformasyon Suçlaması

(ANKARA) -Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), sosyal medya platformu X aleyhine dezenformasyon gerekçesiyle yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Fransa'da X hakkında başka yürütülen soruşturma kapsamında, platformun sahibi Elon Musk'ın 20 Nisan'da ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), sosyal medya platformu X hakkında Paris Savcılığı Siber Suçlar Birimi'ne yeni bir şikayet dilekçesi sunduğunu açıkladı.

RSF'nin Savunu Direktörü Antoine Bernard, Elon Musk'ın sahibi olduğu platformun dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırlayan politikaları nedeniyle "güvenilir bilgiye erişim hakkını sürekli ihlal ettiği"ni belirtti. Açıklamada, doğruluğu olmayan içeriklerin platformda milyonlarca görüntülenmeye ulaşabildiği ve bu durumun kamuoyunu yanıltma riski taşıdığı vurgulandı.

Kuruluş, RSF ve RSF Genel Müdürü Thibaut Bruttin'in kimliğini taklit eden içerikler de dahil olmak üzere çok sayıda yanıltıcı paylaşımı X'e bildirdiğini, ancak bu içeriklerin kaldırılmasına yönelik taleplerine tatmin edici yanıt alamadığını belirtti. RSF, bu yaklaşımın "kasıtlı" olduğunu ve platformun yönetim anlayışının sorunlu bir yapıya işaret ettiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Kasım 2024'te başlatılan ilk hukuki girişimin ardından Ocak 2026'da daha kapsamlı bir başvuru yapıldığı, son şikayetin ise doğrudan platformun işleyişini ve yönetişimini hedef aldığı kaydedildi. RSF, X'i özellikle "çevrimiçi platformun yasadışı işletilmesi" suçlamasıyla itham ediyor.

Öte yandan Paris Savcılığı'nın daha önce X hakkında yasa dışı veri toplama ve çocuk istismarı içerikleri nedeniyle başlattığı soruşturma kapsamında şubat ayında şirketin Paris ofislerinde arama yapılmıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde X platformunun sahibi Elon Musk'ın da 20 Nisan'da ifade vermek üzere Fransız yargı makamlarınca çağrıldığı bildirildi.