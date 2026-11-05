RTÜK Başkanı Daniş, Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırı sonrası yayıncıları uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Afyonkarahisar'daki silahlı saldırılara ilişkin, "?Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Daniş, NSosyal hesabından, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Mehmet Daniş, şunları kaydetti:

"?Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. ?Yayınlar acılı ailelerin hassasiyetlerini önceleyen bir şekilde yapılmalıdır. Tüm medya hizmet sağlayıcılarımız 6112 sayılı Kanun'a uygun, sorumlu yayıncılık anlayışı kapsamında yayınlarında azami dikkati göstermelidir."