RTÜK Başkanı: Haber sunucusunun devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir - Son Dakika
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RTÜK Başkanı: Haber sunucusunun devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir

RTÜK Başkanı: Haber sunucusunun devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Şahin, medya mensuplarının halkı olumsuz etkileyebilecek yaklaşımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

22.07.2024 19:00
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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