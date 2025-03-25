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RTÜK Başkanı'na Tepkiler Büyüyor

RTÜK Üyeleri, Başkan Şahin'in açıklamalarına sert tepki gösterdi, basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

25.03.2025 23:59
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(ANKARA) - RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ettiği firmalar üzerinden yaptığı açıklamasına "Senin işin mi?" diyerek tepki gösterdi. Bir diğer RTÜK Üyesi Tuncay Keser de Şahin'e, "Çağdaş demokrasilerde, düzenleyici ve denetleyici kurulların yöneticileri, her fırsatta medya kuruluşlarını 'üst sınırdan ceza/lisans iptali' ile tehdit etmez." diyerek tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya kuruluşlarının Saraçhane'deki eylemleri manüpilatif şekilde yayınladığını belirterek tepki gösterdi. Şahin, bu kuruluşlarına yönelik idari yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını belirtti.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser yaptığı paylaşımda, RTÜK Başkanı'nın açıklamasına, "Sıra tanımlara gelmişken; çağdaş demokrasilerde, düzenleyici/denetleyici özerk/tarafsız kurulların yöneticileri, her fırsatta medya kuruluşlarını 'üst sınırdan ceza/lisans iptali' ile tehdit etmez. 'Devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uygulamak' gibi suçlar icat etmez." diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, CHP lideri Özgür Özel, bazı medya kuruluşlarının taraflı davranarak eylemleri yayınlamadığını belirtti. Özel, bu medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine yönelik boykot başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çalışmalarına ilişkin, "Onlarca esnafımız bu olaylarda zarar görürken haksız bir şekilde Türkiye'nin en kıymetli markalarına açılan ilginç boykot savaşları da ibretle izlenmektedir." açıklamasını yaptı.

Şahin'in bu sözlerine RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'dan tepki geldi. Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK Başkanına televizyonlar yetmedi şimdi de Saraya yaranmak için CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in boykot çağrısına karışıyor! Senin işin mi!? Yetmiyor; Kent Lokantalarının (malzeme tedarik edemedikleri için!) kapatılmasının eleştirilmesine de laf yetiştiriyor… Hangi yetkiyle derseniz 'Sırtımı Saraya yasladım, ben yaptım oldu' yetkisiyle! Sen değil misin ki; 'Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ederim' diyen. Oysa Anayasanın ve yasanın sana emrettiği tarafsız olman; eleştirel yayıncıların da RTÜK Başkanından beklediği basın özgürlüğünün önünde takoz olmaktan vazgeçmesi… Millet senin parmak sallamandan da özgürlüklerin önünü tıkamandan da bıktı usandı artık! Düş artık düş RTÜK'ün de basının da yakasından düş!"

Kaynak: ANKA

Ebubekir Şahin, Özgür Özel, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

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