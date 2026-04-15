RTÜK Başkanı'ndan Kahramanmaraş Saldırısına Tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletçe yüreğimizi yakan elim hadise karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.