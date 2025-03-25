RTÜK Başkanı Şahin: "hakaret İçeren Yayınlara En Ağır Cezalar Verilecek" - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: "hakaret İçeren Yayınlara En Ağır Cezalar Verilecek"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadelere tepki gösterdi. Şahin, sorumlu yayıncılık ilkesine aykırı hareket ederek hakaretleri canlı yayında veren kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

25.03.2025 08:19
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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadelere tepki gösterdi. Şahin, sorumlu yayıncılık ilkesine aykırı hareket ederek hakaretleri canlı yayında veren kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bazı siyasetçilerin meydanlardaki söylemlerinin ekranlara da yansıdığına dikkati çekerek, "Günlerdir yaptığımız uyarılar, verdiğimiz program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen, sorumsuz siyasetçilerin beyanatlarının çirkin yansımalarına üzülerek şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesi hakkında kullanılan hakaret içerikli ifadelere tepki gösteren Şahin, "Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun edep ve insanlık dışı söylemlerini nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum" dedi.

Basın özgürlüğü adı altında hakaret içerikli ifadelerin yayınlanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Şahin, "Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle ekranlarına taşıyan yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereği yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Ebubekir Şahin, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: 'hakaret İçeren Yayınlara En Ağır Cezalar Verilecek' - Son Dakika

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