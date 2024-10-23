RTÜK Başkanı Şahin: Tusaş'ın Kahramankazan Tesislerine Yönelik Terör Saldırısı Sonrasında İlgili Mahkeme Tarafından Yayın Yasağı Kararı Alınmıştır

Güncel

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin yayın yasağı geldiğini açıkladı. Şahin, "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.