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RTÜK Başkanı Şahin: Yanlış bilgilendiren spor programlarına yaptırım uygulanacak - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: Yanlış bilgilendiren spor programlarına yaptırım uygulanacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yanlış bilgilendiren ve şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Şahin, futbol yayınlarının centilmenlik içerisinde yapılması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları yanlış bilgilendiren programlara karşı incelemeler yapıldığını ve yaptırımların uygulanacağını belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin: Yanlış bilgilendiren spor programlarına yaptırım uygulanacak
12.12.2023 - 11:47,  Güncelleme: 11:48
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dün akşam MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına ilişkin açıklama yaptı. Şahin'in açıklaması şöyle:

"Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA
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