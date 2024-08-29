RTÜK Başkanı Narin Güran haberlerine yayın yasağı çağrısı yaptı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Narin Güran haberlerine yayın yasağı çağrısı yaptı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce kaybolan Narin Güran'a ilişkin haberlere getirilen yayın yasağına tüm yayın kuruluşlarının uyması için çağrıda bulundu. Şahin, medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşmasının çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini belirterek, yayın yasağına riayet etmelerini önemle rica etti.

29.08.2024 22:17
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(ANKARA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce kaybolan Narin Güran'a ilişkin haberlere getirilen yayın yasağına tüm yayın kuruluşlarının uyması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 21 Ağustos gününden buyana kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yayın yasağı getirilmesi talebi Diyarbakır 5. Sulh Hakimliği'nce kabul edildi. Yayın yasağı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sitesinde yayınlandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna ve yayıncılarımıza duyurulur."

Kaynak: ANKA

Ebubekir Şahin, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

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