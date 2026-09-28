RTÜK, Osmaniye'de öğretmene okul bahçesindeki silahlı saldırıya yayın yasağı getirdi - Son Dakika
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RTÜK, Osmaniye'de öğretmene okul bahçesindeki silahlı saldırıya yayın yasağı getirdi

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Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği, bir öğretmene okul bahçesinde yapılan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı verdi. RTÜK, kararın her türlü haber ve sosyal medya paylaşımını kapsadığını, aykırı yayınlarda işlem yapılacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Osmaniye'de bir öğretmene yönelik okulun bahçesinde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/5294 sayılı kararı ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/15733 sayılı soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirilmiştir. Karar, toplum sağlığının ve ahlakın, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verilmiştir.

Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili olarak her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yasaklandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, tüm medya hizmet sağlayıcılarının söz konusu kararın gereklerine titizlikle uyması önem arz etmektedir. Yayın yasağına aykırı yayın yapılması halinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: RTÜK, Osmaniye'de öğretmene okul bahçesindeki silahlı saldırıya yayın yasağı getirdi - Son Dakika
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