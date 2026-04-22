RTÜK'ten Cezalar: Şiddet ve Yaşlı Ayrımcılığı!

22.04.2026 16:12
RTÜK, TV8, TLC ve Kanal 26'ya yayın ihlalleri nedeniyle para cezası ve program durdurma cezası verdi.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere yaptığı toplantıda TV8, TLC ve Kanal 26 televizyon kanallarına idari para cezası ile program durdurma cezası verdi.

RTÜK, yayın ihlallerini incelemek üzere yaptığı toplantıda, TLC logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 13 Nisan 2026 tarihinde yayınladığı "Geber!" isimli yabancı filmin geneline hakim olan şiddet unsurlarının, suçluların güç mücadelesinde başvurdukları başlıca çözüm yöntemi olarak gösterildiği ve filmde yer verilen şiddet sahnelerinin şiddetin normalleştirdiğine karar verdi. Üst Kurul, TLC adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlalden idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uyguladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına "yaşlı ayrımcılığı" yaptırımı

Üst Kurul, TV8 ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programını de ele alarak, 7 Nisan 2026 tarihli yayını hem resen hem de vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet üzerineyapılan inceleme sonucunda, 70 yaşındaki emekli devlet memuru Sema Develioğlu'na yönelik ifadeleri "insan onuruna saldırı" olarak nitelendirdi.

Diğer yarışmacıların Develioğlu'na yönelik, "Kokoşum", "Görmüyor", "Titreme, dökeceksin", "İlaçlarını içtin mi?", "Senin burada ne işin var?", "Yürüyemiyorsun", "Sekiz bakıyorsun" ve "Yaşınızın kadını değilsiniz" şeklindeki söylemlerinin yarışmacıyı küçük düşürdüğünün tespit edildiği belirtilen kararda, yarışmacının "Yaşımla ilgili konuşmayın" uyarılarına rağmen diyalogların devam ettiği ve sunucunun bu durumu engellemediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu söylemlerin yanı sıra kadın yarışmacının, 'yemek dışında yorum yapmayın', 'yaşımla ilgili konuşmayın' demesine rağmen diyalogların devam ettiği ve sunucunun bu durumu sonlandırmadığı tespit edilmiştir. Canlı olarak yayınlanmayan ve montajlandıktan sonra ekranlara getirilen söz konusu bölümde, yaşlılara yönelik aşağılamaların tamamen reyting amaçlı korunduğu ve sunucunun da diğer yarışmacılara müdahale etmediğine dikkat çekildi. Bu gerekçelerle TV8'e 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın ilkeleri' başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi."

Eleştiri aınırlarını aşan düzeyde rencide edici ve küfürlü ifadelere ceza

RTÜK, Kanal 26 Televizyonunda 13.04.2026 tarihinde yayınlanan "Açık Futbol" programında sarf edilen ifadelerin eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, insan onuruna aykırı ve aşağılayıcı olduğuna karar vererek, söz konusu ifadeler nedeniyle 6112 Sayılı Kanun'un "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verdi.

Kaynak: ANKA

