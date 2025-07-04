RTÜK'ten Sert Uyarı: Yayınlara Müsamaha Yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ten milli ve manevi değerlere hakaret eden, halkı mezhep çatışmasına sürüklemeye çalışan, kin ve düşmanlığı kışkırtan, kutsallara ve devlet büyüklerine saygısızlık eden yayınlara göz yumması beklenemez." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabındaki açıklamada, RTÜK'ün sosyal medya baskılarıyla değil, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde hareket ettiğini belirtti.

Yayıncılığı kamu yararı doğrultusunda denetlemenin ve milletin temel değerlerine yönelik saldırılara geçit vermemenin RTÜK'ün görevi olduğunu vurgulayan Şahin, "RTÜK'ten milli ve manevi değerlere hakaret eden, halkı mezhep çatışmasına sürüklemeye çalışan, kin ve düşmanlığı kışkırtan, kutsallara ve devlet büyüklerine saygısızlık eden yayınlara göz yumması beklenemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Cezalar keyfi değil, yasanın çiğnenmesi nedeniyle verildi"

RTÜK'ün hukukun gereğine göre hareket ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda alınan Üst Kurul kararları üzerinden kamuoyunu yanıltıcı, tek taraflı bir algı yaratılmak istendiği görülmektedir. Türkiye, geçmişte de benzer kirli senaryoları görmüştür ama artık kimse bu kara propagandaya teslim olamaz ve sessiz kalamaz. Masum gibi gösterilmeye çalışılan yayınların toplumun sinir uçlarıyla oynadığı açıktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, özellikle Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV gibi yayıncıları defalarca uyarmıştır. Açık, net ve yapıcı şekilde yapılan bu uyarılar ısrarla hiçe sayılmıştır. İhlalin ötesinde kanunla bir inatlaşma haline getirilen bu yayınlar aralıksız sürdürülmüştür. Ancak anlaşılmaz bir şekilde RTÜK görevini yaptığı için saldırıya geçen bazı kesimlerde, toplumu kutuplaştıran yayınları sürdüren bu kuruluşları 'masum' görme ve gösterme eğilimi vardır. Bu cezalar keyfi olarak değil, yasanın çiğnenmesi nedeniyle verilmiştir."

Şahin, toplumun huzurunu bozan, inanç değerlerine saldıran, kin ve nefret diliyle yayın yapan hiçbir kuruluşa müsamaha göstermediklerini ve bundan sonra da göstermeyeceklerini bildirdi.