RTÜK Üyesi Ağca'nın Yayınına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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RTÜK Üyesi Ağca'nın Yayınına Tepki Gösterdi

RTÜK Üyesi Ağca\'nın Yayınına Tepki Gösterdi

Tuncay Keser, Mehmet Ali Ağca'nın Akit TV'de çıkarılmasına tepki gösterdi, ihlal başvurusu yapacak.

11.12.2024 14:55
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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın AKİT TV yayınına çıkarılmasına tepki gösterdi. Programın RTÜK gündemine alınması için başvuru yapacağını söyleyen Keser, "Suçun ve suçlunun övülmesi dahil pek çok ihlal var" dedi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, gazeteci Abdi İpekçi'yi öldüren ve Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın Akit TV'de "Kırmızı Masa" isimli programa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz haftalarda da aynı programa IŞİD sanığı Ebu Hanzala'nın katıldığını ve ona ilişkin başvurusunun da RTÜK gündemine alınmadığını hatırlatan Keser, Ağca'nın konuk olduğu programa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Keser, paylaşımında; "IŞİD sanığı Ebu Hanzala ile ilgili başvurumuz hala RTÜK gündemine girebilmiş değil. Akit TV bu kez de İpekçi ve Papa suikastı hükümlüsü Mehmet Ali Ağca'yı programa çıkardı. 'Ben Mesihim'den Hitler'in kahramanlığına, 'Papa'yı vurdum, gurur duyuyorum'dan teğmenlerin ihracı için 'Yunan ordusu' benzetmesine ve sunucunun 'Siz bu devlet için kurşun atmışsınız' övgüsüne sahne olan bir yayın. Suçun ve suçlunun övülmesi dahil pek çok ihlal var. RTÜK gündemine alınması için başvuracağız. Alınır mı, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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