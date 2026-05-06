RTÜK ve Kültür Sanat Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

RTÜK ve Kültür Sanat Toplantısı

RTÜK ve Kültür Sanat Toplantısı
06.05.2026 02:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK heyeti, kültürel değerler ve medya politikaları üzerine toplantı gerçekleştirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) heyeti, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala başkanlığında gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üst Kurul Başkanı Mehmet Daniş'in açılış konuşmasında, medyanın kültürel değerlerin inşasındaki rolüne ve yayıncılığın kültür-sanatla olan güçlü bağlarına dikkati çektiği aktarıldı.

Üst Kurul Başkan Yardımcısı Deniz Güler'in mevzuat ve düzenleyici faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, medya politikalarının bugünkü ve gelecekteki başarısının kurumlar arası eşgüdüm ve toplumsal ihtiyaçların doğru analizine bağlı olduğu değerlendirildi. Kurul tarafından ortaya konulan vizyon, çalışmalarımız için önemli bir referans çerçevesi sunmaktadır. Kültür ve medya politikaları arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin teknolojinin vicdanla, estetiğin sorumlulukla buluştuğu bir anlayışla derinleştirilmesi önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'ya ve kıymetli kurul üyelerine bu verimli toplantıya yaptıkları ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK ve Kültür Sanat Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:49:53. #7.12#
SON DAKİKA: RTÜK ve Kültür Sanat Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.