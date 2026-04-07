Ruanda Soykırımı Anma Töreni

07.04.2026 18:07
Ankara'da Ruanda soykırımında hayatını kaybedenler anıldı, belgesel gösterimi yapıldı.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen törende 1994'te Tutsilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenler anıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen anma töreninde mum yakılarak soykırımda yaşamını yitirenler anıldı, din görevlileri dualar etti.

1994'te Tutsilere yönelik soykırım ve sonrasındaki adalet arayışının anlatıldığı "Ruanda: Çaresizlikten Umuda" başlıklı belgeselin gösterildiği törende şarkılar söylendi, şiirler okundu ve soykırımdan kurtulmayı başaran bir Ruandalı yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Dışişleri Bakanlığı Güney ve Çok Taraflı Afrika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Volkan Işıkçı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi törende konuşma yaptı.

Büyükelçi Kayonga, anma töreni için seçilen bu yılki temanın "Hatırla-Birleş-Yeniden Doğ" olduğunu belirterek, kurbanları onurlandırmaya, hayatta kalanlarla dayanışma içinde olmaya ve soykırımın sonlanmasına katkı sunanları anmaya devam edeceklerini vurguladı.

Soykırımın uluslararası hukuk kapsamındaki en ağır suçlardan biri olduğunun altını çizen Kayonga, 32 yıl önce Ruanda'da yaşanan soykırımın köklerinin toplumsal yapıyı zedeleyen ve ayrışmayı kurumsallaştıran sömürge dönemi politikalarına dayandığını kaydetti.

Büyükelçi Işıkçı da sistematik şekilde katledilen 1 milyondan fazla Ruandalıyı anmak için bir araya geldiklerine değinerek, uluslararası toplumun bu gibi trajedilerin tekrarlanmaması için bir araya gelerek sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi de 32 yıl önce Ruandalıların tarihin en karanlık dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA

