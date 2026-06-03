Rubio'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Rubio'dan Gazze Açıklaması

03.06.2026 01:04
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Rubio, Netanyahu'nun Gazze'nin işgali planının Trump'ın barış planının bir parçası olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'nin yüzde 70'ini işgal etme planının, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının bir parçası olmadığını söyledi.

Rubio, Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili olarak Temsilciler Meclisi alt komitesinde, Kongre üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rosa DeLauro'nun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze topraklarının yüzde 70'ine "el konulması" talimatı hakkında soru yöneltmesi üzerine Rubio, "Bizim bir planımız var. Bu plan, böyle bir şeyi öngörmüyor." cevabını verdi.

Rubio, "O (Netanyahu) bu açıklamayı yaptı, ancak bu söz konusu planın bir parçası değil." diye ekledi.

DeLauro, Dışişleri Bakanı Rubio'ya, Trump yönetiminin Gazze'ye yönelik barış planını ilerletmekte başarısız olduğu ve bölgedeki krizi unuttuğu yönündeki eleştirisine Rubio, konunun unutulmadığını, ancak Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmemesinin buna neden olduğunu ifade etti.

Rubio, "Hamas silahsızlanmadığı sürece kimse Gazze'ye para yatırmayacaktır. Zira herkes yeni bir savaşın patlak vereceğini biliyor." diyerek bunu, Gazze'de imar sürecine geçilememesinin gerekçesi olarak ileri sürdü.

DeLauro ayrıca İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki "fiili ilhak" sürecini eleştirerek bu gidişatın iki devletli çözüme yol açma endişesini paylaşırken, Rubio, Trump'ın Batı Şeria'nın statüsünde yapılacak "tek taraflı değişikliklere" tutarlı bir şekilde karşı çıktığını dile getirdi.

Netanyahu perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin halihazırda bölgenin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini ve bunu yüzde 70'e çıkarmayı planladıklarını belirtmişti.

İsrail güçleri daha önce, Trump tarafından desteklenen planın birinci aşaması kapsamında "Sarı Hat" olarak adlandırdıkları bölgeye geri çekildikten sonra, Gazze'nin yüzde 53'ünün kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika

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