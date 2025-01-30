Rubio'dan Kanada ve Belçika ile İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Rubio'dan Kanada ve Belçika ile İş Birliği Görüşmeleri

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kanada ve Belçika ile enerji ve güvenlik konularında görüşmeler yaptı.

30.01.2025 04:47
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ayrı görüşmeler yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rubio'nun Joly ve Quintin ile ayrı yaptığı görüşmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, başkent Washington'da bir araya gelen Rubio ve Joly, ülkelerinin sınır ve enerji güvenliği gibi konularda iş birliği yapmasının yollarını ele aldı.

Rubio, "Kanada'nın, Çin'in zorlayıcı ve adil olmayan ekonomik uygulamalarına karşı koymasını takdir ettiğini" ifade ederken Joly, ülkelerinin güvenliği ve refahı için işbirliği yapmaya bağlılıklarını dile getirdi.

Öte yandan, Belçikalı mevkidaşı Quintin ile telefonda görüşen Rubio, transatlantik bölgesinde barış ve refahın sağlanmasında ülkelerinin "önemli rolü" olduğunu ifade etti.

Bakanlar, savunma alanındaki harcamalar, ekonomide işbirliği, stratejik zorluklara karşı teyakkuzda olma gibi konuları da görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio'dan Kanada ve Belçika ile İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika

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