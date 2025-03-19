Rubio'dan Venezuela'ya Yaptırım Uyarısı

WASHINGTON, 19 Mart (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalıları kabul etmemesi halinde bu ülkeye ek yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Rubio salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Venezuela hükümetinin "herhangi bir bahane ya da gecikme olmaksızın sınır dışı edilenleri getiren uçakları düzenli şekilde kabul etmemesi halinde ABD'nin yeni, ciddi ve giderek artan boyutlarda yaptırım uygulayacağını" belirtti.

Öte yandan ABD Bölge Mahkemesi Başyargıcı James Boasberg, salı günü Trump yönetiminden göçmenlerin sınır dışı edilmesi için hafta sonu gerçekleştirilen iki uçuş hakkında bilgi istedi. Boasberg, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmelerine karşı durdurma kararı almıştı.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelalı göçmenlerin sınır dış edilmesini engelleyen Boasberg'in görevden alınması çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "Bu yargıç da daha önce hesap vermek zorunda kaldığım bir çok sahtekar yargıç gibi görevden alınmalı" ifadelerini kullandı.

ABD, aralarında Venezuelalıların da bulunduğu göçmenleri sınır dışı ediyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez pazartesi günü yaptığı açıklamada sınır dışı işlemlerini barbarca ve "insanlık suçu" olarak nitelendirerek, bu kişilerin adil yargılanma hakkından mahrum bırakıldığını ifade etmişti.