Rubio: İran'a Saldırılar Haftalar İçinde Tamamlanacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a yönelik saldırıların 2-4 hafta içinde sona ereceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik saldırıları "aylar değil, haftalar içinde tamamlamayı beklediklerini" belirtti.

Rubio, Fransa'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamada bulundu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta "çok iyi bir ilerleme olduğunu" savunan Rubio, "Yapacak bazı işlerimiz var. İşi bitirmemiz gerekiyor ve biz de o işi bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'a saldırılarda planlanandan daha ileride olduklarını ve amaçlarına ulaşmak için kara birliklerine ihtiyaçları olmadığını öne sürerek, "Aylar değil, haftalar içinde uygun zamanda (saldırıları) tamamlamayı bekliyoruz." dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş sistemi kurması ihtimalini saldırıların ardından karşılaşılacak "acil zorluklardan biri" olduğunu iddia eden Rubio, "Bu sadece yasa dışı değil, aynı zamanda kabul edilemez ve dünya için tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, "Dünyanın buna karşı bir plana sahip olması önemli." yorumunda bulunarak, ülkesinin bu planın parçası olmaya hazır olduğunu söyledi.

İran'ın "15 maddelik plana" ilişkin yanıtını bugün iletip iletmeyeceğine ilişkin soru üzerine Rubio, "henüz (cevap) almadıklarını" belirtti.

Rubio, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere gerçekleştirdiği şiddete ilişkin soruya ise "Evet, bu konuda endişeliyiz ve bunu dile getirdik." yanıtını verdi.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rubio'nun bugün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, mevkidaşlarına İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini söylediği ileri sürülmüştü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 22:30:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.