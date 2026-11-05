Rubio'nun 2028'de Cumhuriyetçilerin adayı olmak için istifa edeceği iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, 2028'de ABD başkanlık seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa edeceği iddia edildi.

İngiliz yayın organı The Independent'ın ABD'li ve İngiliz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rubio'nun 2028'deki ABD başkanlık seçimine Cumhuriyetçilerin adayı olarak hazırlanmak için istifa edeceği öne sürülürken kendisinin ara seçim öncesi de bu niyette olduğu ifade edildi.

Ara seçim mağlubiyetinin Rubio'nun istifa beklentisini iki katına çıkardığı ileri sürülen habere göre, ABD'de mevcut Donald Trump kabinesinde, Rubio dahil 5 isim ara seçim sonrası başkanlık yarışına hazırlanıyor.

Rubio'ya yakın ABD'li bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanı'nın kendisini İran savaşıyla ilgili tartışmalardan uzaklaştırmak ve buradaki sorumluluğu "Trump'ın omuzlarına yüklemek" istediğini söyleyerek "İstifa etmek ve yönetimden ayrılmak istemesi tamamen anlaşılır bir şey. Rubio, şu an Cumhuriyetçilerin önde gelen adayı. (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance'ın kesinlikle önünde. Ancak hala Dışişleri Bakanı iken yarışa giremez. Yönetime bağlı olmak başarı şansını etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Diğer bir Cumhuriyetçi kaynak ise "Ülke tamamen Trump'ın karşısında yer alıyor. Haritada İran'ı gösteremeyen insanlar bu savaşı anlamıyor. Yakıt fiyatları insanları sinirlendiriyor. Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senatoda kontrolü ele geçirdiğinde yalnızca (Trump'ı) azil girişimlerine tanık olacağız. Kimse böyle bir ortamda görevde kalmak istemez." diye konuştu.

Bir İngiltere hükümetinden bir kaynak da Rubio'nun ayrılacağı yönündeki izlenimini paylaşarak "Ara seçim sonrası ne yapacağını izliyoruz. Görevine devam etmesi pek olası gözükmüyor. Güçlü bir başkan adayı olacaktır ve yarışa girmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD hükümetine yakın bir kaynak da henüz bir istifa sinyali olmadığını ancak ara seçim sonrası Beyaz Saray'daki atmosfere göre durumun değişebileceğini söyledi.

Diğer bir Beyaz Saray kaynağı ise Rubio'nun ara seçim sonrası istikrar görüntüsünü korumak amacıyla görevinde kalabileceğini ve hükümetteki ılımlı ses rolünü üstlenebileceğini öne sürdü.

The Independent, istifa iddialarını Beyaz Saray'a ve Dışişleri Bakanlığına da sordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, The Independent'ı "Trump ve yönetimi hakkında temelsiz ve asılsız komplo teorilerini yaymakla" suçladı.

Ingle'ın gazeteye verdiği yanıtta, "The Independent'ın balici gazetecilerini ne kadar rahatsız etse de bu ekip Amerikan halkı için zaferler kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından gelen ve Bakan Yardımcısı Dylan Johnson'a atfedilen açıklamada ise haberin "uydurulmuş ve anonim kaynaklara dayandığı" kaydedildi.

Açıklamada, The Independent gazetesi, "gelecek haftalarda haberi tekrar ele alarak kendi kalesine attığı golü kutlamaya" çağrıldı.