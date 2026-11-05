Rubio'nun 2028'de Cumhuriyetçilerin adayı olmak için istifa edeceği iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rubio'nun 2028'de Cumhuriyetçilerin adayı olmak için istifa edeceği iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

The Independent, Rubio'nun 2028'de Cumhuriyetçilerin adayı olmak için istifa edeceğini iddia etti. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı ise haberi temelsiz ve anonim kaynaklara dayalı olmakla eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, 2028'de ABD başkanlık seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa edeceği iddia edildi.

İngiliz yayın organı The Independent'ın ABD'li ve İngiliz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rubio'nun 2028'deki ABD başkanlık seçimine Cumhuriyetçilerin adayı olarak hazırlanmak için istifa edeceği öne sürülürken kendisinin ara seçim öncesi de bu niyette olduğu ifade edildi.

Ara seçim mağlubiyetinin Rubio'nun istifa beklentisini iki katına çıkardığı ileri sürülen habere göre, ABD'de mevcut Donald Trump kabinesinde, Rubio dahil 5 isim ara seçim sonrası başkanlık yarışına hazırlanıyor.

Rubio'ya yakın ABD'li bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanı'nın kendisini İran savaşıyla ilgili tartışmalardan uzaklaştırmak ve buradaki sorumluluğu "Trump'ın omuzlarına yüklemek" istediğini söyleyerek "İstifa etmek ve yönetimden ayrılmak istemesi tamamen anlaşılır bir şey. Rubio, şu an Cumhuriyetçilerin önde gelen adayı. (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance'ın kesinlikle önünde. Ancak hala Dışişleri Bakanı iken yarışa giremez. Yönetime bağlı olmak başarı şansını etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Diğer bir Cumhuriyetçi kaynak ise "Ülke tamamen Trump'ın karşısında yer alıyor. Haritada İran'ı gösteremeyen insanlar bu savaşı anlamıyor. Yakıt fiyatları insanları sinirlendiriyor. Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senatoda kontrolü ele geçirdiğinde yalnızca (Trump'ı) azil girişimlerine tanık olacağız. Kimse böyle bir ortamda görevde kalmak istemez." diye konuştu.

Bir İngiltere hükümetinden bir kaynak da Rubio'nun ayrılacağı yönündeki izlenimini paylaşarak "Ara seçim sonrası ne yapacağını izliyoruz. Görevine devam etmesi pek olası gözükmüyor. Güçlü bir başkan adayı olacaktır ve yarışa girmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD hükümetine yakın bir kaynak da henüz bir istifa sinyali olmadığını ancak ara seçim sonrası Beyaz Saray'daki atmosfere göre durumun değişebileceğini söyledi.

Diğer bir Beyaz Saray kaynağı ise Rubio'nun ara seçim sonrası istikrar görüntüsünü korumak amacıyla görevinde kalabileceğini ve hükümetteki ılımlı ses rolünü üstlenebileceğini öne sürdü.

The Independent, istifa iddialarını Beyaz Saray'a ve Dışişleri Bakanlığına da sordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, The Independent'ı "Trump ve yönetimi hakkında temelsiz ve asılsız komplo teorilerini yaymakla" suçladı.

Ingle'ın gazeteye verdiği yanıtta, "The Independent'ın balici gazetecilerini ne kadar rahatsız etse de bu ekip Amerikan halkı için zaferler kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından gelen ve Bakan Yardımcısı Dylan Johnson'a atfedilen açıklamada ise haberin "uydurulmuş ve anonim kaynaklara dayandığı" kaydedildi.

Açıklamada, The Independent gazetesi, "gelecek haftalarda haberi tekrar ele alarak kendi kalesine attığı golü kutlamaya" çağrıldı.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıThe IndependentBeyaz SarayPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler
Nihat Kahveci’den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul’a inemezler Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler
Yok artık Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki... Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
20:44
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:31
İran’a mı gidiyor İsmail Kartal’dan açıklama
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 20:58:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Rubio'nun 2028'de Cumhuriyetçilerin adayı olmak için istifa edeceği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android