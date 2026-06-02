Rubio'nun Konuşması Protesto Edildi - Son Dakika
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Rubio'nun Konuşması Protesto Edildi

02.06.2026 22:31
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Dışişleri Bakanı Rubio, Kongre'de İsrail'e destek nedeniyle protesto edildi.

ABD Kongresi'nde bugün ikinci defa konuşması kesilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e verilen destekten dolayı protesto edildi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili olarak Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi önünde ifade verdi.

Dışişleri Bakanı Rubio'nun Komitedeki açılış konuşmasına başlamasının hemen ardından salona giren bazı eylemciler, protesto gösterisinde bulundu.

Bir erkek protestocunun, "İsrail'e destek verme, Filistinliler hala bir soykırıma uğruyor. Şimdi de Lübnan'da katliam yapıyorlar." dediği duyuldu.

ABD'nin İsrail ile işbirliğini protesto eden eylemciler, bir süre slogan attıktan sonra salondan çıkarıldı.

Rubio, saatler önce ABD Senatosunda, konuşma yapacağı salonun koridorunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) dış yardım fonlarının sonlandırılması nedeniyle protesto edilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio'nun Konuşması Protesto Edildi - Son Dakika

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