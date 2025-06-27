Rubio, Quad Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, gelecek hafta Washington'da Quad ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile görüşeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun 1 Temmuz'da Washington'da "2025 Quad Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ev sahipliği yapacağını belirtti.

Pigott, "Gelecek haftaki zirve serbest, açık ve güvenli bir Hint-Pasifik'i ilerletecek ivmeyi güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya Quad üyesi Avustralya, Hindistan ve Japonya Dışişleri Bakanları katılacak.

Quad'ın son toplantısı ocakta Washington'da düzenlenmişti.

Gayriresmi stratejik forum

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.