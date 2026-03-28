Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rubio: Ukrayna'nın Güvenlik Garantisi Kararı Ona Ait

28.03.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'ya güvenlik garantisinin Donbas'a bağlı olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin, Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermek için "Donbas'tan çekilmelerini" şart koymadıklarını ve bu kararın "Ukrayna'ya ait olduğunu" belirtti.

Rubio, Fransa'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye, güvenlik garantilerinin Donbas'tan çekilmeye bağlı olduğunu söyleyip söylemediğine ilişkin soruya Rubio, "Bu, bir yalan. (Zelenskiy'nin) Bunu söylemesi talihsiz (bir durum) çünkü bunun doğru olmadığını ve kendisine böyle söylenmediğini biliyor." yanıtını verdi.

Rubio, Ukrayna'ya "güvenlik garantilerinin ancak savaş bittikten sonra geleceğinin söylendiğini" belirterek, ülkesinin Donbas konusundaki tutumuna ilişkin "Bizim oynadığımız rol, her iki tarafın (Rusya ve Ukrayna) ne istediğini anlamaya çalışmak ve orta yolu bulup bulamayacağımızı görmek. Nihai karar, Ukrayna'ya ait." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan silahların, Orta Doğu'ya yönlendirilebileceğine ilişkin iddialara dair soru üzerine Rubio, "bunun gerçekleşmediğini ancak ihtiyaç halinde olabileceğini" dile getirdi.

Zelenskiy, bir röportajında, ABD'nin, Ukrayna'da olası barışta sunduğu güvenlik garantisi teklifi için Kiev'in Donbas bölgesinin "tamamından" çekilmesi ve bölgeyi Rusya'ya bırakmasını şart koştuğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 01:55:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.