Rubio ve Cooper İran'ı Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüşerek, İran ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, ikilinin, İran ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına ilişkin çabaları ele aldığı kaydedildi.

Bakanların ayrıca NATO'yu görüştüğü belirtilen açıklamada, ikilinin, ittifak içinde savunma yatırımları ve yük paylaşımının artırılması gerekliliğine de değindiği bildirildi.