Rubio ve Kral Abdullah Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki görüşmede Gazze'deki son durum ile Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio ile Kral Abdullah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili arasındaki görüşmede ağırlıklı olarak Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması, esir takasının sürmesi ve bölgesel güvenliği ilgilendiren konular kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ürdün Koridoru aracılığıyla insani yardım sağlanmasında oynadığı rol dolayısıyla Kral Abdullah'a teşekkür eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD-Ürdün ikili ortaklığını derinleştirme kararlılığını ifade etti.

İki isim ayrıca, Suriye'deki gelişmeleri de ele alarak Suriye'nin "terörizm için bir üs olarak kullanılmaması ve komşularına tehdit oluşturmamasının" önemini bir kez daha teyit etti.