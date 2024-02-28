Ruhani, İran'da seçimlere katılacak adaylara oy verilmesini çağırdı - Son Dakika
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Ruhani, İran'da seçimlere katılacak adaylara oy verilmesini çağırdı

Ruhani, İran\'da seçimlere katılacak adaylara oy verilmesini çağırdı

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılma talebi reddedildikten sonra, seçimlerde ülkedeki mevcut şartlara itiraz eden kişilere oy verilmesi çağrısında bulundu. Ruhani, halkın mevcut durumdan memnun olmayan ve değişim isteyen kişilere oy vermesini istedi ve ülke işlerinde reform yapılmasına yönelik bir adım atılmasını vurguladı.

28.02.2024 15:34  Güncelleme: 15:37
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İran'da seçimlere katılacak adayların yeterliliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılma talebi reddedilen eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, seçimlerde ülkedeki mevcut şartlara açıkça itiraz eden kişilere oy verilmesi çağrısında bulundu.

Ruhani kendisine ait internet sitesinde yer alan görüntülü açıklamasında, 1 Mart'ta eş zamanlı yapılacak Meclis ve Uzmanlar Meclisi seçimlerini ve kendisi dahil bazı adaylara adaylık izni verilmemesini değerlendirdi.

Buna karşın seçimlere katılımın önemli olduğunu belirten Ruhani, "Seçilmeye layık gördükleri küçük bir azınlık var. Seçimler ve sandıklar bizim için her zaman önemlidir. İnsanların çoğunluğunun bu seçim koşullarından memnun olmadığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede birçok sorun bulunduğunu ve sorunların çözümünün parlamento ve hükümetin değişmesiyle mümkün olacağını dile getiren Ruhani, "Bu şartlarda halk, mevcut durumdan memnun olmayan, mevcut şartlara itiraz eden ve bugün toplumda değişim ve dönüşüm aradığına inanılan kişilere oy vermelidir. Lütfen mevcut şartlarda itirazı olduğundan emin olduğumuz ve bu itirazı dile getiren herkese oy verin. Bu, ülke işlerinde reform yapılmasına yönelik bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın arzu ettiği reformlara ulaşmasının daha uzun bir yolu olduğunu söyleyen Ruhani, Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) bazı adayları veto etmesine işaret ederek, halkın seçimlere yüksek katılımı ve seçim rekabeti için gerekli adımların atılmadığını belirtti.

İran'da Meclis ve Uzmanlar Meclisi seçimleri

İran'da 1 Mart'ta milletvekili seçimleri ile ülke liderini (Ayetullah Ali Hamaney) seçme ve azletme yetkisini elinde bulunduran Uzmanlar Meclisi'nin seçimleri eş zamanlı olarak yapılacak.

Seçimlere katılmak isteyen adayları devletin değerlerine bağlılıkları yönünden değerlendiren AKK birçok adayı veto etmişti. Ülkedeki bazı reformistler, aday gösterdikleri kişilerin Konsey tarafından adaylıklarının reddedilmesine tepki göstermiş ve 1 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

Uzmanlar Meclisi seçimleri için aday adaylığını açıklayan eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başvurusu da Konsey tarafından reddedilmişti.

Kaynak: AA

İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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