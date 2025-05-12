Ruhi Sarı'nın 'Başka Sen Yok Ki' Oyunu Büyüledi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde, Ruhi Sarı'nın sahne aldığı ve yönettiği "Başka Sen Yok Ki" adlı oyun, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Eyüpsultan Belediyesi, kültür ve sanat alanında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda sahnelenen "Başka Sen Yok Ki" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Şirin Gedikli'nin kaleme aldığı, ünlü oyuncu Ruhi Sarı'nın yönetip, başrolünde yer aldığı oyun, hayatı boyunca şanssızlıklarla mücadele eden Bahtiyar karakterinin hayatının son anlarında yaşadıklarını etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunda, Ruhi Sarı'ya, Emine Ün, İlker Kalay ve Elif Çelik eşlik etti. İki perde olarak sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı ve seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.