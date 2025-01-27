Ruhsatlı ve Çevreci İşletmeler İçin Adım Atma Zamanı

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek ruhsatsız işletmelere karşı kararlılık mesajı verdi. İşletmelerin bir kısmında ruhsat sorunu olduğunu, bu sorunların çözümü amacıyla karşılıklı adım atılması gerektiğinin altını çizen Başkan Eşki, "Önce ruhsat, sonra asfalt" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı'ndaki 5. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette Site Başkanı Turgay Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, yolların tamiratı başta olmak üzere taleplerini iletirken, bugüne kadar sağlanan hizmetler için Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye olarak sınırlı bütçelerini olduğunu hatırlatan Başkan Eşki, "Önceliğimiz ruhsatlı ve çevreye duyarlı işletmeler olacak. Bu alanda birlikte adım atalım, bu sorunları çözelim. Bornova'nın pek çok noktasında yol ve kaldırımların yeniden yapılmasıyla ilgili beklenti var. Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Elbette altyapı sorunları var ama içtenlikle söyleyeyim önceliğimiz ruhsat sorunlarının çözülmesi ve çevreye duyarlılığın artması. Elbirliği içinde bu konulara çözüm üreteceğiz" diye konuştu.

Ruhsatlı ve çevreci işletmeler dönemi

Bornova'nın sanayi kimliğine dikkat çeken Başkan Eşki, ruhsatsız işletmelerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "2. ve 3. Sanayi Sitesi'nde bu sorunu büyük ölçüde çözdük, sırada 4. ve 5. Sanayi Siteleri var. Belediyemizin sınırlı bütçesi, ruhsatsız işletmelerle değil, ruhsatlı ve çevreye duyarlı işletmelerle büyür ve Bornova'ya hizmet olarak geri döner" dedi. Başkan Eşki, samimi ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ruhsatlı işletmelerin önemine vurgu yaparak, "Ruhsat alındığında bu gelirler hizmet olarak geri dönecek. Biz belediye olarak ruhsatsız işletmelere göz yummayacağız. Buna göz yumulduğunda ne tür facialar yaşandığı üzülerek görüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sanayi sitelerinin altyapı sorunlarının çözümünde iş birliğine açık olduklarını da belirtti.

"Sanayi atıkları konusunda sorumluluk sizde"

Sanayi atıklarının toplanmasının yasal olarak belediyenin sorumluluğunda olmadığını hatırlatan Eşki, çevreyi kirleten işletmelere kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Geri dönüşüm yoluyla sanayi sitelerinin bu sorunu kendi bünyelerinde çözmesi gerektiğini ifade etti.