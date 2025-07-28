Ruhsatsız 4 Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 ocağın çevresinde 10 ton kömür, 110 metre demir ray, 2 vinç, 3 vagon ve testere ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
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