Ruhsatsız Maden Ocağında Göçük: 2 Tutuklama
Ruhsatsız Maden Ocağında Göçük: 2 Tutuklama

22.05.2026 19:07
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında gerçekleşen göçük sonrası 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Dilaver Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta Erol Türksever'in (46) ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yürütüldü.

Ocağın işletmecileri olduğu iddia edilen K.Ş. ile E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dilaver Mahallesi'nde, 19 Mayıs'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluşmuş, çalışanlardan Erol Türksever göçük altında kalmıştı.

Ocaktan çıkarılan Türksever, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Türksever'in cenazesi 20 Mayıs'ta toprağa verilmişti.

