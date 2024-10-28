Ruhsatsız Silah Taşıması Nedeniyle Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ruhsatsız Silah Taşıması Nedeniyle Tutuklama

Bayrampaşa'da ruhsatsız silah bulunduran şüpheli C.A. tutuklandı. Mahkeme, kaçma riskine dikkat çekti.

28.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da üzerinde ruhsatsız silah bulunduran şüpheli, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan tutuklandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) son yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek, Başsavcıvekilleri ve emniyet yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, ruhsatsız silahlarla ilgili düzenlemeyi içeren 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında ruhsatsız silah taşırken yakalanan kişilerin diğer suçlardan ayrı olarak, ifadesinin alınmasının ardından tutuklamaya sevk edilmesi yönünde alınan karar, savcılara iletildi.

Bu kapsamda, 26 Ekim'de Bayrampaşa'da üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheli C.A., tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Savcılığın şüpheli C.A. hakkında sulh ceza hakimliğine tutuklama talepli gönderdiği sevk yazısında, 26 Ekim'de Bayrampaşa'da şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildiği, zanlının üzerine atılı "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği belirtildi.

Yazıda, Türkiye'de silahla işlenen suçların hızla artması ve olayın vahim nitelikte olması nedeniyle "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun pek çok suç açısından öncül suç teşkil ettiğine vurgu yapıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçun tutuklama nedeni olduğu vurgulanan yazıda, mevcut delil durumu ve suça ilişkin istenen cezanın üst sınırı dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde şüpheli C.A, korktuğu için silah taşıdığını ileri sürerek, serbest bırakılmasını istedi.

Şüphelinin avukatı ise hakimlikteki savunmasında, müvekkilinin annesinin yanına gittiğini, oturduğu semtin güvenli olmaması nedeniyle silah taşıdığını öne sürerek zanlı C.A'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Hakimlik adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına dikkati çekti

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasının yetersiz kalacağını bildirdi.

Hakimlik bu gerekçeyle, şüpheli C.A'nın tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Bayrampaşa, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhsatsız Silah Taşıması Nedeniyle Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ruhsatsız Silah Taşıması Nedeniyle Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.