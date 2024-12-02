Nevşehir'de, evinde ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin şehir dışından temin ettiği ruhsatsız silahları pazarladığını belirledi.
A.D'nin adresine düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, tabancalara ait 3 şarjör, muşta, hassas terazi ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu ile Tutuklama - Son Dakika
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