Suriye'deki Rukban Kampı sakinleri Esed rejimini protesto etti - Son Dakika
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Suriye'deki Rukban Kampı sakinleri Esed rejimini protesto etti

Suriye\'deki Rukban Kampı sakinleri Esed rejimini protesto etti

Suriye'nin Ürdün sınırında bulunan Rukban Kampı'nda yaşayan 7 bin yerinden edilen kişi, Esed rejimi ve destekçilerinin kampı kuşatması ve temel yaşam malzemelerinin engellenmesini protesto etti. Protestocular, açlık ve salgın tehlikesine dikkat çekerek BM ve uluslararası koalisyondan yardım talep etti.

15.05.2024 18:47
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TEL Suriye'nin Ürdün sınırında 7 bin yerinden edilen kişinin yaşadığı Rukban Kampı sakinleri, 40 günü aşkındır temel yaşam malzemelerinin girişini engelleyip kampı kuşatma altına alan Beşşar Esed rejimi ve destekçilerini protesto etti.

Suriye'nin doğusunda Ürdün sınırı yakınlarında Humus ilinde yer alan Rukban Kampı'na temel yaşam malzemelerinin girişini engelleyen Esed rejimine karşı bir araya gelen protestocular, "Rukban Kampı'nın çocukları ölümün pençesinde", "Tutukluları serbest bırakın", "Bizi kurtarın", "Hastaları tahliye etmek için Ürdün'e yol açın" ve "İran kuşatmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoya katılanlardan Ukba Ebu Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablukadan dolayı kampta ilaç ve çocuk mamasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ablukanın devam etmesi halinde açlık ve salgınların başlayacağını belirten Ebu Abdullah, "Abluka kaldırılmazsa kamptaki aileler, güvenli olmayan Esed rejiminin bölgelerine dönmeye mecbur edilecek." dedi.

Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası koalisyona yardım çağrısında bulunan Ebu Abdullah, "Temel yaşam malzemelerin girmesi için güvenli koridorun açılmasını veya Suriye'nin kuzeyine tahliye edilmemizi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Protestocu Ebu Muhammed de "2 bin ailenin kurtarılması için haykırıyoruz. Kampta 250 çocuk sarılık hastası. Bize yardım edin." ifadelerini kullandı.

Rukban Kampı'nda son durum

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirine 31 Mart 2022'de yaptığı açıklamada, Rukban'daki yaklaşık 10 bin 500 kişinin hala zor koşullarda ikamet ettiğini ve insani durumlarından endişe duyulduğunu dile getirmişti.

Laerke, Ekim 2019'dan bu yana Rukban Kampı'ndan ayrılan 20 bin 700'den fazla kişiden 20 bin 353'ünün Humus'taki toplu sığınma evlerine yerleştirildiğini aktarmıştı.

Rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Ürdün sınırında 11 bine yakın sivilin yaşadığı Rukban Kampı'na akaryakıt, un, gıda, ilaç, odun ve çocuk sütü gibi temel yaşam malzemelerinin girişini engelliyor.

Yerinden edilenlerin günlük ekmek ihtiyacını karşılamak için kamptaki fırınlar, hayvan yemi olan kepeği kullanıyor.

Kaynak: AA

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