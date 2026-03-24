Rukiye Toy Sivas Eğitim Merkezi\'nde İnceleme Yaptı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde hizmet verecek merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen Toy'a, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ile Özbelsan AŞ Genel Müdürü Yunus Kantar eşlik etti.

Heyet, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Toy, Sivas için önemli bir yatırımı daha yerinde görmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, projenin planlanan takvim doğrultusunda hızlı ve başarılı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Toy, kısa süre içerisinde tamamlanarak eğitim camiasının hizmetine sunulması hedeflenen merkezin, Sivas'ın eğitim altyapısına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Eğitime yönelik her yatırımın geleceğe yapılan güçlü bir yatırım olduğunu kaydeden çeken Toy, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.