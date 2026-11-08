Rum lideri Hristodulidis, İngiliz üslerinin sömürgeci mirasına son verilmesini istedi - Son Dakika
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Rum lideri Hristodulidis, İngiliz üslerinin sömürgeci mirasına son verilmesini istedi

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GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Ağrotur ve Dikelya'daki İngiliz üslerinin statüsünün yeniden değerlendirilmesini ve sömürgeci mirasa son verilmesini istedi. Hristodulidis, sözlerinin İngiliz karşıtı yorumlanmamasını isterken Londra'nın statü görüşmesini dışlamadığını aktardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta bulunan "İngiliz üslerinin sömürgeci mirasına son verilmesi" çağrısında bulunarak, Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya'daki (Dhekelia) egemen askeri üslerinin statülerinin yeniden değerlendirilmesinin zamanının geldiğini savundu.

Rum Başkanlık Sarayı'nda İngiliz gazetesi The Observer'a değerlendirmelerde bulunan GKRY lideri Hristodulidis, 1960'ta Kıbrıs'ın bağımsızlığıyla ilgili düzenlemeler kapsamında kurulan İngiliz üslerinin statüsünün gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Üslerle ilgili ifadelerinin "İngiliz karşıtı" bir duygu olarak yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Hristodulidis, İngiltere ile bugünkü ilişkilerinin 1960'lı yıllardan farklı olduğunu belirtti.

Hristodulidis, İngiliz hükümetinin üslerin gelecekteki statüsünü görüşme ihtimalini dışlamadığını aktararak, egemen üsler konusunda çeşitli seçeneklerin bulunduğunu ancak bunları Londra'ya saygılarından dolayı kamuoyu önünde tartışmayacaklarını dile getirdi.

"Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinin sömürgeci mirasına son verilmeli." diyen Hristodulidis, Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya'daki (Dhekelia) İngiliz egemen askeri üslerinin statülerinin yeniden değerlendirilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Hristodulidis, İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne (AB) dönmesi ihtimalinin tüm Birlik üyelerini memnun edeceğini de kaydederek, bu ülkenin AB'ye olan ihtiyacının, Birliğin İngiltere'ye olan ihtiyacından daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA
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