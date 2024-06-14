Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği'nden Halk Oyunları Programı - Son Dakika
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Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği'nden Halk Oyunları Programı

Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği, 'Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya' adlı halk oyunları programı düzenledi. Dernek üyeleri, yöresel kıyafetleriyle sahne alarak birçok yöreye ait halk danslarını sergiledi. Programa katılan Makedonya Jupa Ata Lisesi ekibi de ülkelerine ait halk oyunlarını sundu. Katılımcılar, program sonunda halk oyunu ekiplerini ayakta alkışladı.

14.06.2024 13:34
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Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneğince "Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya" halk oyunları programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Ahmet Dörtler, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sahnesindeki program öncesi yaptığı konuşmada, dernekte bir araya gelen halk oyunu sevdalılarının yıllardır yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere katıldığını söyledi.

Ailelerin de etkinliklere katılarak halk oyunu icra ettiğini dile getiren Dörtler, "7'den 70"e herkes halk oyunu oynuyor. Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya etkinliğimizi sezon kapanış programı olarak yapıyoruz." dedi.

Dörtler, halk oyunları etkinlikleriyle geçmişten geleceğe köprü kurduklarını ve kültürel değerleri tanıttıklarını kaydetti.

Programda yöresel kıyafetleriyle sahne alan dernek üyeleri çok sayıda yöreye ait halk danslarını sergiledi.

Etkinliğin misafiri Makedonya Jupa Ata Lisesi ekibi de ülkelerine ait halk oyunlarından bir bölüm sundu.

Katılımcılar programın sonunda halk oyunu ekiplerini ayakta alkışladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği'nden Halk Oyunları Programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği'nden Halk Oyunları Programı - Son Dakika
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