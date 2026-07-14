Rumeli Kültürünü Akordeonla Yaşatıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Hüseyin Şentürk, Rumeli kültürünü yaşatmak için düğünlerde ve kültürel etkinliklerde akordeonuyla sahne alıyor.

Bulgaristan'dan 1988 yılında Türkiye'ye göç eden Hüseyin Şentürk, 6 yaşında öğrendiği akordeonu çocukluktan beri elinden hiç düşürmedi.

Yaklaşık 36 yıldır İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde müzisyenlik yapan Şentürk, düğünlerden kültürel etkinliklere kadar birçok organizasyonda sahne alıyor.

Şentürk, ayrıca öğrenmek isteyenlere de akordeon hakkında bilgi veriyor.

Hüseyin Şentürk, AA muhabirine, çocuk yaşlarda başladığı müzik serüveninin bugün de aynı heyecanla devam ettiğini söyledi.

Çocukken dayısının oğluna özenerek akordeon çalmaya başladığını anlatan Şentürk, "Bulgaristan'dan geldiğimde 19 yaşımdaydım. Bulgaristan'da 6 yaşındayken müziğe aşırı ilgim vardı. O dönem babam bana bir akordeon aldı. 10 yaşlarında düğünlere çıkmaya başladım." ifadelerini kullandı.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay da dernek olarak Rumeli kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Dernek bünyesinde halk oyunları ve müzik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ay, "60 kişilik halk dansları ekibimiz var. Önceliğimiz vatana ve millete saygılı, ahlaklı nesiller yetiştirmek. Müzik grubumuz var. Orada Hüseyin abimiz iyi bir akordeoncudur. Akordeon çalmak büyük bir meziyet ister. Aynı zamanda bestekardır." diye konuştu.