Rus Büyükelçi Nozdrev, Japon muhabirin gözaltısına Tokyo'nun protestosunu reddetti - Son Dakika
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Rus Büyükelçi Nozdrev, Japon muhabirin gözaltısına Tokyo'nun protestosunu reddetti

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Rusya'nın Japonya Büyükelçisi Nozdrev, Tokyo'nun Japon gazetecinin gözaltısına yönelik protestosunu reddetti. Nozdrev, Japon istihbaratının gazetecileri kullanmasını kabul edilemez buldu; yetkililer muhabirin Japon istihbaratıyla temas halinde olduğunu kabul ettiğini belirtti.

MOSKOVA, 16 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Japonya Büyükelçisi Nikolay Nozdrev, Japon bir gazetecinin Rusya'da gözaltına alınması üzerine Tokyo yönetiminin ilettiği protestoyu reddetti.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliği'nden perşembe günü yapılan resmi açıklamaya göre Nozdrev, bu tutumunu Japonya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede dile getirdi.

Açıklamada, "Büyükelçi, Japon istihbarat servislerinin ülkemizin güvenliğini ve savunma kapasitesini zayıflatmak amacıyla gizli bilgi toplamak üzere Rusya'da akredite Japon gazeteciler de dahil olmak üzere kişileri 'işbirliğine' çekmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekmiştir. Büyükelçi, yetkili Rus makamlarının geçmişte de bu tür girişimleri defalarca engellediğini vurgulamıştır" denildi.

Rus yetkililer, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin 13 Ekim'de casusluk şüphesiyle Japon bir muhabiri gözaltına aldığını açıklamıştı. Yetkililer, muhabirin daha sonra Japon istihbaratıyla temas halinde olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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